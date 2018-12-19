جونينيو: ليون خطر على برشلونة

أكد البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو لاعب خط وسط ليون السابق، أن الفريق الفرنسي قادر على الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، خلال مواجهة الفريقين بدور الـ16.





وشارك جونينيو في آخر مواجهة جمعت الفريقين بدوري الأبطال موسم 2008-2009، حيث سجل هدفا في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل (1-1)، كما أحرز هدفا في لقاء العودة الذي فاز به البلوجرانا (5-2).





وقال جونينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "هذا الفريق قادر على التنافس مع برشلونة وإقصائه من البطولة".





وأضاف "برشلونة يظل برشلونة، الفريق الذي يُعد مثالا للجميع، ويملك لاعبين مثل ديمبلي، وراكيتيتش، وسواريز، وكوتينيو، كما أن ميسي من كوكب آخر".





وبسؤاله عن النصيحة التي يقدمها لليون قبل مواجهة البارسا، قال "اللعب بتركيز كبير جدًا، وإذا أنهينا لقاء الذهاب بدون تلقي أي هدف، سيكون لدينا عدة فرص".





واختتم "الشيء الوحيد الذي أندم عليه، أنه خلال وقتنا لم نكن نظن أبدًا أنه بإمكاننا الانتصار على برشلونة، وإذا لعب الفريق الآن بخوف فلا معنى لكرة القدم".



