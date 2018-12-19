أسطورة الأهلي: الزمالك الأقرب للدوري وأغلى لاعب بمليون جنيه

توقع مصطفى يونس المدير الفني السابق للمصري تتويج الزمالك بالدوري هذا الموسم.





وقال يونس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " كريم نيدفيد لو لعب 5 مباريات متتالية سينضم لمنتخب مصر.. الأهلي يحتاج للكفاءة ومن يفيده من خبرات مثل زيزو وعبد الصادق وليس للثقة والأهلي استعجل في إقالة مدربه".





وواصل يونس: "أغلى لاعب في مصر تكلفته مليون جنيه والزمالك الأقرب للتتويج بالدوري والأهلي بمن حضر".





أكد مصطفى يونس المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي أن رحيل حسام غالي عن الأهلي مؤلم.





وأوضح يونس أنه طالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بالتحقيق في أزمة إصابات اللاعبين بالفريق.





وقال يونس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "أرفض الحديث عن الأهلي ولكن رحيل حسام غالي الذي يعد من أبناء النادي مؤلم لأن الكثير اعتبره خليفة الخطيب".





وأضاف يونس: "طالبت الخطيب بالتحقيق في أزمة إصابة 17 من نجومه وهي مسئولية الجهاز الفني والطبي".





وأكد مصطفى يونس أن ولاءه وانتماءه للمصري الذي يعمل به مشددًا على أن الأهلي في القلب.





وتابع يونس: "مصر قادرة على تنظيم كأس العالم وليس أمم إفريقيا فقط وأجيري سينجح مع المنتخب.. أطالب هاني أبو ريدة أنه يجب أن يكون الدوري 14 فريقًا فقط بداية من الموسم المقبل".







