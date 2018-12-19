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كريم عبد العزيز يعتذر لجروب بـ "فيسبوك" بسبب"نادي الرجال السري"!

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:45 ص
كريم عبد العزيز يعتذر لجروب بـ فيسبوك بسببنادي الرجال السري!
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الفجر الفني
 
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اعتذر الفنان كريم عبد العزيز لرواد مجموعة  بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب تشابه البوستر الخاص بفيلمه الجديد "نادي الرجال السري"، مع اللوجو الخاص بالمجموعة.


وكتب عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قائلًا: "إلى رجالة الجروب.. متزعلوش يا رجالة ده مجرد توارد أفكار بين مصمم الأفيش والجروب وأنا شخصيا لسه عارف بده فعليًا.. تحياتي ليكم جميعا ومنتظركم تشرفوني وتتفرجوا على الفيلم وإن شاء الله يعجبكم".


كان أعضاء المجموعة وجهوا اتهامات للقائمين على الفيلم، بسرقة لوجو المجموعة لاستخدامه في "البوستر" الخاص بالفيلم.


دهم طبيب الأسنان هو الدور الذى يؤديه الفنان كريم عبد العزيز فى فيلمه الجديد «نادى الرجال السري»، وهو شاب متزوج منذ عشر أعوام ولديه أولاد، يعتبرهم كل حياته، لكن إهمال زوجته له ولنفسها خلق بينهما عدة خلافات تضطره لخيانتها داخل نادى الرجال السرى، وهو التنظيم السرى الذى يؤسسه أحد أصدقائه لخيانة زوجاتهم فى سرية تامة.


أوشك كريم على الانتهاء من تصويره فى شوارع القاهرة، وانتهى خلال الأسبوعين الماضيين من تصوير مجموعة من المشاهد فى أحد المستشفيات الخاصة، تعرض فى المشهد لطلق نارى فى ركبته بعد تدخله فى مشكلة خاصة بصديق له، فيصاب ويدخل المستشفى وهناك تجرى له بعض المواقف الكوميدية، يعالجه طبيب بيطرى فى الفشل فى إحضار طبيب بشرى، وأثناء الكشف على الجرح يظهر بشكل كوميدى وجه «سمير الإسكندرانى «وكأنه مرسوم على قدمه إشارة للإعلان الذى ظهر فيه كريم عبد العزيز والإسكندرانى خلال فعاليات كأس العالم بروسيا.


جدير بالذكر أن الفيلم يضم مجموعة من النجوم كضيوف شرف منهم بيومى فؤاد، وأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وانتهى الاثنان من تصوير مشاهدهما والتى دارت بإحدى المناطق المهجورة بمنطقة القلعة.


وتظهر السورية نسرين طافش فى أول عمل سينمائى مصرى لها بدور صديقة البطلة غادة عادل ضمن الأحداث والتى تساعدها فى مراقبة زوجها.


كريم عبد العزيز يعتذر لجروب بـ "فيسبوك" بسبب"نادي الرجال السري"!
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