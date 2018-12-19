محمود صالح: ميزانية قطاع ناشئي الأهلي 6 ملايين وانتظروا هؤلاء

كشف محمود صالح مدير اللجنة الفنية في الأهلي عن ميزانية قطاع الناشئين في القلعة الحمراء سنويًا.

قال صالح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن قطاع الناشئين في الأهلي ميزانيته تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويًا.

وأضاف صالح أن اللاعب عندما ينضم للأهلي في مراحل الناشئين تكون فرصته كبيرة في الانضمام للمنتخبات المختلفة والظهور للجماهير بشكل أفضل، موضحًا أن أي لاعب لابد أن تكون لديه شخصية قوية حتى يستطيع الانضمام للقلعة الحمراء.

وشدد صالح على أن هناك مافيا لتزوير سن اللاعبين الصغار، من أجل منحهم فرصة أكبر للعب.

وأوضح أن هناك لاعبين صعدوا للدوري الممتاز وهم مسننون مشيرًا إلى أن معظم المدربين في مراحل الناشئين من أصحاب الخبرة، لديهم القدرة على اكتشاف اللاعب المسنن من خلال قوته البدنية وتكوينه العضلي.

وتابع: "رأيي أن يدفع المدرب باللاعب في المرحلة السنية التي يراها مناسبة له، ويحدد ما إذا كان مسنن من عدمه، بحسب قدرته للعب في هذه المرحلة السنية".

وأشار إلى عبد العزيز عبد الشافي، رئيس قطاع الكرة السابق في القلعة الحمراء، هو المسئول عن عدم تعاون اللجان في النادي خلال الفترة الأخيرة قائلًا: "في الفترة الماضية لم يكن هناك اي تعاون بين اللجان في الأهلي، وهذا الأمر مسئولية زيزو، ولو هناك تداخل في الأدوار لكانت الأمور أفضل".