محمد هنيدي ينشر بوسترا جديدا لمسرحية "3 أيام في الساحل"

طرح الفنان محمد هنيدي ثانى بوسترات مسرحيته الجديد "3 أيام في الساحل"، والذى كان أكثر كوميديا من البوستر الذى سبقه، حيث يظهر هنيدى جالسا فى بانيو ممسكا بـ"دش" وبجوار البانيو تتواجد بطة صفراء صغيرة.





ونشر هنيدي البوستر الأول للمسرحية يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر انطلاق عرضها يوم 10 يناير المقبل.





ويظهر "هنيدي" في مسرحية "3 أيام في الساحل" بشخصية رئيس عصابة ويخطط ويدبر لبعض الأشياء والسرقة والخطف ولكن بشكل كوميدي، مع الفنان محمد ثروت والفنان بيومي فؤاد، ويتولى إخراج العمل مجدي الهواري.





محمد هنيدي، يستعد للعودة إلى المسرح مرة أخرى بعد غياب أكثر من 15 عام، وسوف يقدم "هنيدي" مسرحية جديدة مع باقة متنوعة من الفنانين







ويشارك في بطولة المسرحية كلا من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي وندا موسى، وتعرض على مسرح أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر.







