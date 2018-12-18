هيدرسفيلد يصدم الأهلي بشأن رمضان صبحي

رفضت إدارة نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي فكرة إعارة الدولي المصري رمضان صبحي إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب النادي الانجليزي في بيع رمضان صبحي نهائياً للنادي الأهلي بمقابل مالي لا يقل عن 4 ملايين جنيه أسترليني.

ولم يتقدم الأهلي بعرض رسمي بعد لشراء رمضان صبحي حسبما أعلن نادر شوقي مدير أعمال اللاعب.

ويرغب الأهلي في تحقيق استفادة من تواجد رمضان صبحي فى تشكيلة الفريق، خصوصا أنه يأتى على رأس أولويات الجهاز الفنى الجديد لإعادة بناء الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.









وقد تشهد الساعات المقبلة اتخاذ اللاعب قراره النهائي سواء بالعودة لمصر أو الاستمرار في الدوري الإنجليزي.









وفي سياق آخر، ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عودة مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحديد الأسماء الراحلة نهاية العام الجاري.









وكان لاسارتي، غادر اليوم إلى بلاده من أجل الترتيب وتجهيز مستلزماته قبل العودة للفريق من أجل قيادته بصفة رسمية عقب مواجهة جيما الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.









ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الفريق مع المدير الفني، عقب مواجهة إنبي بالدوري العام.









وكان الأهلي أعلن تعين لاسارتي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون على خلفية خروجه من دوري الأبطال وزايد أبطال العرب.