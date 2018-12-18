أخبار الملاعب العربية اليوم الثلاثاء 18-12- 2018

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول وصول العين الإماراتي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتجديد عقد حارس التعاون السعودي، واقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من استعادة حسين عبدالغني في يناير.









*العين الإماراتي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

تأهل العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني 5-4 بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وينتظر الفريق الإماراتي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني في المباراة النهائية للبطولة.









*التعاون السعودي يجدد عقد حارسه لموسم واحد

أعلن نادي التعاون السعودي، عن تجديد عقد الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس لمدة موسم واحد.









وكشف الحساب الرسمي لنادي التعاون على "تويتر"، أن إدارة النادي قررت تجديد عقد كاسيو أنجوس لموسم واحد بعد التقرير الفني والمُقدم من قبل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.









وقام كاسيو بتجديد العقد بحضور محمد القاسم رئيس النادي ووكيل أعماله.









*الترجي يحصد المركز الخامس بكأس العالم للأندية

حصد فريق الترجي التونسي المركز الخامس في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالإمارات بعد فوزه على ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي 6 - 5 بركلات الجزاء اليوم الثلاثاء في مباراة تحديد المركز الخامس على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.









وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم جايل ساندوفال بهدف لجوادالاخارا من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة وأدرك يوسف البلايلي التعادل للترجي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.









وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة والتي ابتسمت في النهاية لصالح الترجي.









وانهى الترجي المباراة بتسعة لاعبين لطرد أنيس البدري في الدقيقة 78 و حسين الربيع في الوقت بدل الضائع.









*الأهلي يستعيد خدمات نجمه المخضرم في يناير

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من استعادة نجمه المخضرم حسين عبدالغني، في يناير المقبل بفترة الانتقالات الشتوية.









وأفادت تقارير صحفية إلى أن الأهلي بصدد استعادة عبدالغني بدلاً من الدولي المصري محمد عبدالشافي في يناير المقبل، مشيرةً إلى أن اللاعب يرغب أيضاً في انهاء مسيرته الكروية داخل صفوف “الراقي” بنهاية الموسم الجاري.









وأكدت التقارير إلى أن أهلي جدة سيقوم بادراك اسم حسين عبدالغني في القائمة الاّسيوية للفريق في الموسم الجاري.





والجدير بالذكر أن عبدالغني قد رحل عن صفوف الأهلي قبل 11 موسماً ماضياً.









*بدعم من تركي آل الشيخ.. إعادة الحكم السعودي لإدارة مباريات الدوري

قرر الإتحاد السعودي لكرة القدم إعادة الحكم السعودي للتحكيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويعتمد الحكم الإضافي وذلك بدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ.









وأكد الاتحاد السعودي أن تلك الخطوة جاءت من أجل تعزيز حضور الحكم السعودي في الاستحقاقات الدولية، وللاستفادة من وجود نخبة الحكام الدوليين في العالم.









كما قرر الاتحاد اعتماد الحكم الإضافي في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الدورين الـ64، والـ32، إلى جانب اعتماده في منافسات دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.



