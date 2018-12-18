وزير النقل: المحطات الجديدة لمترو الأنفاق سيتم المحاسبة بها بنظام مختلف

كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، عن إنشاء نظام جديد بتكلفة 9.5 مليون يورو، لتطوير النقل النهري، مشيرًا إلى أن النقل النهري وتكريك نهر النيل أهمل خلال السنوات الماضية.





وأضاف "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الخط الأول والثاني بمترو الأنفاق لن يشهد تغيير في أسعار التذكرة.





وأشار إلى أن المحطات الجديدة لمترو الأنفاق سيتم المحاسبة بها بنظام مختلف عن المحطات القديمة وسيتم الإعلان عن الأسعار في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن المحطات الجديدة ستكون مكيفة والعربات الخاصة بالمترو أيضا مكيفة.



