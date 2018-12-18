"ديش بابكي" يتولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة أودي فولكس واجن الشرق الأوسط

تولى ديش بابكي "Deesch Papke" منصب المدير التنفيذي لمجموعة أودي فولكس واجن الشرق الأوسط التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها.





وشغل بابكي المولود في جنوب إفريقيا منصب المدير التنفيذي لبورشه الشرق الأوسط وإفريقيا على مدار عشرة سنوات أسهم خلالها في تحقيق نمو كبير لأعمال المؤسسة. كما شهدت فترة عمل بابكي لدى بورشه إيه جي إنجازاتٍ كبيرة عندما كان يشغل منصب المدير التنفيذي في بورشه الصين وكذلك الأمر حين كان يشغل منصب الرئيس الإقليمي للأسواق العالمية والأسواق الناشئة في بورشه إيه جي في ألمانيا. وعُين بابكي في منصبه الأخير خلفاً لبينويت تايرز الذي انتقل إلى مقر أودي إيه جي في إنغولستادت ليتولى إدارة أسواق أوروبا الغربية.





وبحكم منصبه الجديد كمديرٍ تنفيذي للمجموعة سيضطلع ديش بابكي، الذي سيعمل من المكتب الإقليمي لمجموعة أودي فولكس واجن الشرق الأوسط في دبي، بمسؤولية تعزيز نمو الشركة في 11 دولة تتوزع في منطقة الخليج العربي وبلاد الشام. وسينصب تركيز بابكي على ضمان المستوى المهني في العمل والالتزام بمعايير العلامة التجارية على المستوى الإقليمي وتعزيز الانتشار في الأسواق والارتقاء بمستوى المرافق الحالية للشركة.





وقال ديش بابكي المدير التنفيذي لمجموعة أودي فولكس واجن الشرق الأوسط: “يأتي تسلمي لإدارة أودي فولكس واجن الشرق الأوسط في وقتٍ استثنائي للغاية. وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، تمتلك كلٌ من أودي وفولكس واجن في جعبتهما مجموعة قوية من الطرازات الجديدة الرائدة والتي سيتم طرحها في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة، وأتطلع قدماً إلى تحقيق مزيد من النمو وانتهاز الفرصة لتطوير عملنا أكثر فأكثر. لقد أقامت أودي فولكس واجن شراكات عمل متميزة في هذه المنطقة وأتمنى أن أكرس خبرتي في الشرق الأوسط وألمانيا والصين لكي نواصل تحسين سمعة كلتا العلامتين التجاريتين في المنطقة”.





وكان بابكي قد استهل مسيرته في تولي المناصب الإدارية حين عمل لدى مرسيدس بنز وبي إم دبليو ولاندروفر وفولفو في كل من جنوب إفريقيا وروسيا مكتسباً بذلك خبرةً كبيرة على مدار عدة سنوات في مجال الأسواق المتعددة وتجربة العلامة التجارية ضمن قطاع السيارات العالمي. وكان أول منصب يشغله بابكي في الشرق الأوسط حين انضم إلى بورشه الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2005 ليتولى منصب المدير التنفيذي ويشرف على توسيع نطاق عملياتها الإقليمية.





وسيباشر ديش بابكي مهامه الجديدة في أودي فولكس واجن الشرق الأوسط انطلاقاً من المقر الإقليمي للشركة في المنطقة الحرة لمطار دبي. وسيتولى بابكي إدارة فريق مكون من أكثر من 100 موظف محترف يمثلون العلامات التجارية لكل من أودي وفولكس واجن، إضافة إلى اضطلاعه بمهمة تعزيز نمو مجموعة فولكس واجن في 11 دولة وتقديم الدعم إلى 12 مستورداً و52 منشأة للوكلاء في منطقة الخليج العربي وبلاد الشام.



