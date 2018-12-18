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وكالة أنباء الإمارات تحتفي بميزانية السعودية الجديدة

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:28 م
وكالة أنباء الإمارات تحتفي بميزانية السعودية الجديدة
أرشيفية
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وكالات
 
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احتفت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، بالميزانية السعودية الجديدة لعام 2019، وتوقفت عند كونها "الأكبر في التاريخ"، وركزت على حجم الإنفاق القياسي الذي تضمنته بنودها، والإنجازات التي تحققت خلال العام المنتهي على صعيد تراجع العجز، وزيادة النمو.

 

ونقلت الوكالة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قوله: إن الميزانية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

 

وركزت على قول خادم الحرمين: "اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق المملكة في كل المجالات.. حكومتكم ماضية في تحقيقها، بإذن الله، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع".

 

وأشارت "وام" إلى الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 1.106 تريليون ريال بزيادة 7 % عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، فيما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال بزيادة 9 % عن المتوقع بنهاية العام الحالي.

 

كما نقلت الوكالة عن الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) تأكيداته أن "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين".

 

وتوقفت "وام" عند قول سمو ولي العهد: "تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".

 

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