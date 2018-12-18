الذهب يصعد للجلسة الثانية على التوالي.. وتوقعات بارتفاعه في مصر غدًا الأربعاء

واصلت أسعار الذهب الارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي ، ليسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في 5 أشهر مع هبوط الدولار الأمريكي، ويتوقع أن يرتفع سعر الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات غدًا الأربعاء.





ويأتي صعود الذهب مع تراجع العملة الأمريكية لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع بداية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم وسيستمر حتى غد الأربعاء.





وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة مع توقعات بزيادة رابعة هذا العام، إلى جانب ترقب نظرة البنك المستقبلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية.





وواصل الرئيس الأمريكي هجومه على الفيدرالي وتحذيره من زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى، مشيراً إلى أن البنك بذلك سيرتكب خطأ.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت تصاريح بناء المنازل الأمريكية خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.1% إللا 1253.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2% إلى 1249 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 97.008.





وحققت أسعار الذهب قفزة كبيرة عند تسوية تعاملات أمس الإثنين، أول أيام عمل بورصة المعادن بعد تعطلها أمس الأحد، ليربح المعدن الأصفر أكثر من 10 دولارات.

وتأتي مكاسب الذهب مع خسائر الأسهم العالمية خاصة "وول ستريت" حيث هبط "داو جونز" بأكثر من 300 نقطة خلال التعاملات وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

كما يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع، إلى جانب نظرته المستقبلية للسياسة النقدية في العام المقبل.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت ثقة بناة المنازل الأمريكية الجديدة لأدنى مستوى منذ 2015، كما هبط النشاط الصناعي في ولاية نيويورك لأدنى مستوى في 19 شهراً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.8% رابحاً 10.4 دولار ويصل إلى 1251.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1246.94 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 97.093.



