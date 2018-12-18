الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تستعد للاحتفال بأعياد الميلاد (صور)

تستعد الكاتدرائية المرقسية للأقباط الأرثوذكس، بالعباسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث بدأت بتزين فناء الكاتدرائية بأشجار الكريسماس، ووضعت الكاتدرائية شجرة "الكريسماس" والزينة أمام المقر البابوي، احتفالًا بأعياد الميلاد.





ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس ليلة العيد، في السادس من شهر يناير المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.





كان البابا تواضروس الثاني قد أعلن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد فى يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجموعة من ضيوف مصر من الخارج.





يذكر أن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صرح بأن بيان المجمع المقدس والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو بيان قديم من عهد البابا الراحل شنودة الثالث عندما كانت الأحداث الطائفية شديدة آنذاك.





وأوضح "حليم"، في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن هذه الأمور تتطلب الحكمة في التعامل مع الموقف الحالي، مشيرا إلي أن الكنيسة تقوم بعملها الرعوى تجاه الأحداث الجارية وتتعاون مع كل الجهات المعنية لاتخاذ مصلحة شعبنا ومصر كلها، مؤكدًا أن عدم استقبال المهنئين ليس الحل، بل المطالبة بعدالة سريعة وناجزة وحل أمني حاسم.





ولفت إلى أن تفعيل دور التنمية في البؤر التي تعاني من التطرف هو الحل الجزري لتلك الظاهرة سواء من الناحية التعليمية أو الاقتصادية أو الثقافية، مؤكدا أننا أمام فترة فاصلة في تاريخ الوطن.





وأضاف، لابد من أن نتحد معا لتكون هناك رؤية من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل عليها من الآن.





وأشار إلى أن كشافة الكنيسة ستشارك في تنظيم الاحتفال بمعاونة أجهزة الأمن خلال إقامة قداس ليلة عيد الميلاد المقبل بالكنيسة الرئيسة بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية أسوة بالعام الماضي.







