السجن ليميني متطرف دعا إلى حمل السلاح ضد اللاجئين بألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، على ناشط من اليمين المتطرف، حكماً بالسجن، بعد أن باع أسلحة بشكل غير قانوني عبر الإنترنت، ترويجاً لفكرة "الدفاع عن النفس" ضد المهاجرين.





وحكمت المحكمة على ماريو روينتش، الذي اعتقل في بودابست في 2016 بناءً على مذكرة توقيف أوروبية، بالسجن عامين و10 أشهر، حسب صحيفة "غلوب بوست" الأمريكية.





واتهم روينتش ببيع 167 سلاحاً يطلق طلقات مطاطية عالية السرعة، تتسبب في إلحاق أذى كبير وحتى الموت، دون تصاريح وكسب حوالي 100 ألف يورو (113 ألف دولار)، صادرتها الشرطة.





وأشار القاضي، إلى أن روينش أعلن عبر ترويجه للأسلحة، أنها قادرة على "استبعاد طالبي اللجوء"، في محاولة لاستغلال المشاعر العنصرية "بطريقة خبيثة".