وصفات طبيعية للقضاء على ترهل البشرة.. اكتشفيها
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:13 م
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إن كنت عزيزتي تعانين من ترهل البشرة مع وجود بعض الخطوط الدقيقة حول محيط الفم والعينين وترغبين في علاجها بشكل طبيعي وآمن، فلا شيء أفضل من بعض المكونات المنزلية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامين أ وهي عناصر تفيد في شد الجلد وتعزيز نضارته.
قناع العنب:
اقطعي حبات العنب إلى نصفين مع التخلص من البذور ثم طبقي لب العنب في شكل حركات دائرية على الوجه والرقبة ومحيط العينين، اتركي القناع لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم اغسليه بالماء الفاتر.
كرري هذا القناع بشكل يومي ولمدة شهر حتى تلاحظي الفرق.
قناع الجزر:
المكونات: ملعقتین من النشا، 10 ملاعق من عصیر الجزر الطبیعي وملعقتین من الزبادي. اخلطي نشا الذرة مع كوب من الماء البارد وحركي جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس، أضیفي بعد ذلك كوب ثاني من الماء الفاتر وحركي مع تدفئة المكونات على النار حتى تحصلي على عجینة متماسكة.
اتركي المزيج حتى يهدأ تماما ثم أضيفي عصیر الجزر والزبادي وقلبي جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس. وزعي القناع على بشرة نظيفة لمدة 30 دقیقة ثم اشطفي بالماء الفاتر مع استخدام هذا القناع 3 مرات في الأسبوع وبشكل منتظم لتحصلي على أفضل النتائج.
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