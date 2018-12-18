ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وصفات طبيعية للقضاء على ترهل البشرة.. اكتشفيها

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:13 م
وصفات طبيعية للقضاء على ترهل البشرة.. اكتشفيها
أرشيفية
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
إن كنت عزيزتي تعانين من ترهل البشرة مع وجود بعض الخطوط الدقيقة حول محيط الفم والعينين وترغبين في علاجها بشكل طبيعي وآمن، فلا شيء أفضل من بعض المكونات المنزلية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامين أ وهي عناصر تفيد في شد الجلد وتعزيز نضارته.


قناع العنب:

اقطعي حبات العنب إلى نصفين مع التخلص من البذور ثم طبقي لب العنب في شكل حركات دائرية على الوجه والرقبة ومحيط العينين، اتركي القناع لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرري هذا القناع بشكل يومي ولمدة شهر حتى تلاحظي الفرق.


قناع الجزر:

المكونات: ملعقتین من النشا، 10 ملاعق من عصیر الجزر الطبیعي وملعقتین من الزبادي. اخلطي نشا الذرة مع كوب من الماء البارد وحركي جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس، أضیفي  بعد ذلك كوب ثاني من الماء الفاتر وحركي مع تدفئة المكونات على النار حتى تحصلي على عجینة متماسكة.

اتركي المزيج حتى يهدأ تماما ثم أضيفي عصیر الجزر والزبادي وقلبي جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس. وزعي القناع على بشرة نظيفة لمدة 30 دقیقة ثم اشطفي بالماء الفاتر مع استخدام هذا القناع  3 مرات في الأسبوع وبشكل منتظم لتحصلي على أفضل النتائج.
المزيد عن: وصفات طبيعية علاج ترهل البشرة طريقة تحضير قناع العنب شد البشرة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
6
x
ركلات جزاء
5
جوادالاخارا
ريفير بليت
4
x
ركلات جزاء
5
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
1
x
17:00
1
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
0
x
21:45
0
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
مانشستر سيتي