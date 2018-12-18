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خط ملاحي فرنسي يستأنف نشاطه التجاري إلى ميناء عدن

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:13 م
خط ملاحي فرنسي يستأنف نشاطه التجاري إلى ميناء عدن
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وكالات
 
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استأنف الخط الملاحي الفرنسي "سي إم آيه - سي جي إم" اليوم الثلاثاء، نشاطه التجاري إلى ميناء العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد توقف دام نحو 3 أعوام، نتيجة حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وتعد سفينة الحاويات "سي إم آيه - سي جي إم أوكابي"، أولى سفن الحاويات التابعة للخط الفرنسي التي دشنت أولى رحلاتها المباشرة إلى محطة حاويات ميناء عدن، حسب ما أورد وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



ويتزامن ذلك، مع وصول ثاني سفن الخط الملاحي "تهامة للملاحة" العاملة في ميناء عدن سفينة الحاويات "تي إس إس نيبتون"، وذلك لخدمة النشاط المتنامي في الميناء.


واستقبل القائم بأعمال مدير عام محطة الحاويات فضل الحجيلي، وعدد من مدراء الإدارات بالمحطة، السفينيتن ووكلاء الخطين الملاحيين في عدن.


يُذكر أن "سي إم آيه - سي جي إم" الفرنسية للنقل والشحن البحري عبرالحاويات تُعد ثالث شركة نقل تجاري في العالم.
المزيد عن: نشاط تجاري ميناء ملاحي فرنسي عدن خط استأناف
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