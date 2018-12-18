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عاجل.. العين الإماراتي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:10 م
عاجل.. العين الإماراتي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية
العين الإماراتي
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الفجر الرياضي
 
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تأهل العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وينتظر الفريق الإماراتي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني في المباراة النهائية للبطولة.

التفاصيل بعد قليل
المزيد عن: نهائي كأس العالم للأندية مونديال الأندية بالإمارات ريفر بليت والعين الإماراتي ريفر بليت حسين الشحات العين الإماراتي أهداف مباراة العين وريفر بليت
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6
x
ركلات جزاء
5
جوادالاخارا
ريفير بليت
4
x
ركلات جزاء
5
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
1
x
17:00
1
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
0
x
21:45
0
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
0
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