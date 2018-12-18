عاجل.. العين الإماراتي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:10 م
الفجر الرياضي
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تأهل العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وينتظر الفريق الإماراتي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني في المباراة النهائية للبطولة.
التفاصيل بعد قليل
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