عاجل.. العين الإماراتي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية





التفاصيل بعد قليل

تأهل العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وينتظر الفريق الإماراتي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني في المباراة النهائية للبطولة.