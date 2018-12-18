هيثم دبور يقدم حصاد 2018 السينمائي على "إينرجي"

قدم السيناريست هيثم دبور، حصاد عام 2018 السينمائي، على المستوى المحلي والعالمي، خلال حلقة اليوم من برنامجه "ليل داخلي" على راديو "إينرجي"، كما قدم قراءة في الأفلام المرتقب صدورها في مصر والعالم خلال 2019.

وقال "دبور" إن إيرادات السينما المصرية لعام 2018 بلغت 355 مليون جنيه، وهو ما يعني أنها حققت طفرة كبيرة وارتفاعا ملحوظا عن السنوات السابقة، إلا أن هذا الارتفاع لا يمكن مقارنته بما تحققه السينما العالمية، فبينما جنت جميع الأفلام المصرية 19 مليون دولار هذا العام، حققت شركة مثل "ديزني" وحدها، نحو 6.5 مليار دولار في 2018.

وعلى المستوى العالمي، أوضح "دبور" أن عام 2018 كان حافلا بالنسبة لشركة "ديزني" التي تواجدت في قائمة أعلى 10 أفلام إيرادات بـ 4 أفلام من إنتاجها، هي Avengers Infinity War وBlack Panther وIncredibles و Ant Man وقد حققت الشركة 6.5 مليار دولار، وأنتجت 9 أفلام طوال العام، والفيلم العاشر يعرض حاليا وهو "ماري بوبنز".

وتابع أن شركة "يونيفيرسال" نافست "ديزني" في 2018 من مسافة بعيدة، وقدمت الجزء الثاني من السلسلة الجديدة لـ"جوراسيك بارك" الذي حل في المرتبة 17 عالميا من حيث الإيرادات بـ 190 مليون دولار، كما أنتجت الفيلم الموسيقي "ماما ميا"، وحققت الشركة إجمالي أرباح 4.4 مليار دولار، متابعا أن شركة "فوكس" نافست هذا العام بفيلم مميز هو "ديدبول" الجزء الثاني، وحققت إجمالي 2.2 مليار دولار.

وأشار إلى أن الظاهرة الحقيقية في 2018 هو أن فيلم "The Meg" الذي حقق أعلى إيرادات في مصر بـ 28 مليون جنيه، يحظى بتقييم ضعيف بعض الشي على مواقع IMDb، وهو من أفلام الرعب المبنية تحت الماء.

أما عن قراءة سينما 2019 على المستوى المحلي، قال "دبور" إنه سيشهد ظاهرة الأجزاء الثانية لأعمال حققت نجاحا في السنوات السابقة، مثل فيلم "البدلة" الذي حصد 64 مليون جنيه، وفيلم "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق" الذي صدر الجزء الأول منه في 2014، وحقق نجاحا مميزا على المستوى النقدي والجماهيري أيضا، إلى جانب فيلم "الكنز" و"قرمط بيتمرمط" وهو ليس جزءً ثانيا، لكنه إعادة إنتاج لشخصية القرموطي بعد فيلمي "معلش إحنا بنتبهدل" و"القرموطي في أرض النار".

وعالميا، سيشهد 2019 استمرار سلسلة الأبطال الخارقين وسيصدر جزء جديد من Avengers، بالإضافة إلى أجزاء جديدة من Spider Man و Captain Marvelو wonder Woman وهو أقوى أفلام DC وأكثرهم جلبا للإيرادات، كما ستعيد"ديزني" تقديم أفلامها الأيقونية بنسخ "لايف أكشن" أو أفلام يظهر بها ممثلون حقيقيون، منهم "علاء الدين" إخراج جاي ريتشي وفيلم The Lion King المنتظر صدوره في يوليو 2019.

أما عن المهرجانات، فأكد "دبور" أن مهرجاني "الجونة" في دورته الثانية، والقاهرة السينمائي في دورته الـ 40 أحدثا صدىً كبيرا ببرامج قوية للغاية ضمت الأفلام المرشحة لـ"الجولدن جلوب" والفائزة في المهرجانات العالمية الأخرى، ولافتا إلى أن المهرجانين جذبا أعدادا ضخما من المشاهدين وامتلأت القاعات عن آخرها، كما قدما دعما إنتاجيا للأفلام.