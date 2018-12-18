عاجل.. العين يتعادل أمام ريفر بليت بهدف "كايو" (فيديو)





عاش البرازيلي كايو بداية مشوار صعبة في كرة القدم، حيث لعب في الفئات الصغرى لنادي ساو باولو البرازيلي لكنه لم يتمكن من فرض نفسه للعب مع الفريق الأول، ليجرب حظه مع سانتوس وبالميراس لكنه قٌوبِلَ بالرفض، وكان كايو قاب قوسين أو أدنى من التوقف عن لعب كرة القدم، قبل أن يتم اكتشافه من جامعة يابانية لينتقل للعب مع الفريق المدرسي لكوكوشاي كيميتسو، الذي فتح له الأبواب بعدها للتنقل إلى كاشيما آنتليرز سنة 2014 ويمضي أول عقد احترافي في مشواره الكروي.









هذه القصة التي عاشها كايو جعلته أكثر قوة ورغبة في التألق، حيث فاز مع كاشيما بلقب الدوري سنة 2016، ليجد نفسه هدافاً في العين برصيد 40 هدفاً منذ لحاقه بالفريق، وها هو يلعب أحد أكبر المنافسات العالمية كأس العالم للأندية FIFA، ويساهم بشكل كبير في تألق فريقه والوصول لنصف النهائي، الذي سيواجه فيه أحد عمالقة العالم كرويا نادي ريفر بلايت الأرجنتيني.













أدرك كايو لاعب العين الإماراتي، هدف التعادل لفريقه أمام ريفر بليت الأرجنتيني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، بنصف نهائي مونديال الأندية بالإمارات.