لودريان: استعادة الأراضي من داعش في سوريا "أولوية مطلقة"

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن استعادة الأراضي الأخيرة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا "أولوية مطلقة"، مع العلم أن المقاتلين الأكراد قد لا يلتزمون بهذه الأولوية إذا شنت تركيا الهجوم المتوقع عليهم.











وصرح لودريان في بياريتز، جنوب غرب البلاد، أين كان يعرض أولويات الرئاسة الفرنسية لقمة مجموعة الدول السبع في 2019، أن "داعش يحتفظ بمواقع في شرق البلاد. واستعادة قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي لهذه المواقع، هو الأولوية المطلقة".









وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، أنه عازم على "التخلص" من المقاتلين الأكراد، المنتمين إلى وحدات حماية الشعب التي تقاتل تنظيم داعش في شرق البلاد، إذا لم يرغمهم الأمريكيون على الانسحاب.





واعتبر لودريان أنه "يجب تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من التنظيم الإرهابي، خاصةً على أيدي القوات الكردية والعربية التي ندعمها، والتي قدمت في هذا القتال تضحيةً بارزةً".









وذكّر الوزير الفرنسي بأنه "لن يكون هناك انتصار دائم على داعش، ولا عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين، دون حل سياسي مقبول من جميع السوريين".









وشدد على أن هذا الحل يمر عبر "انتخابات يُمكن أن يشارك فيها جميع السوريين في بيئة محايدة لتجنب أي سيناريو محدد مسبقاً".