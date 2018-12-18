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الجامعة العربية تدعو مجلس الامن لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:35 م
الجامعة العربية تدعو مجلس الامن لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين
جامعة الدول العربية
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وكالات
 
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دعا مجلـس جامعة الدول العربية على مستوى المنـدوبين الدائمين، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن، والسلم الدوليين والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال لوقف العدوان والتحريض على الشعب الفلسطيني فوراً.



ودعا مجلس الجامعة فى ختام اجتماعه الطارىء اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، بتطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.



وحمل مجلس الجامعة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع تأكيد ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء، ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.



وأكد المجلس دعمه ومساندته لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع دفاعاً عن حياته ومقدساته وحقوقه المشروعة.



ودعا مجلس الجامعة، البرلمان العربي، والبرلمانات العربية الوطنية، ومؤسسات ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني العربية، إلى التحرك الفعال لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي،  ضد  الفلسطينيين العُزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.
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