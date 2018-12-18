افتتاح معرض للإكسسوارات وملابس مسلسل أرطغرل ببورصا

شهدت مدينة بورصا التركية افتتاح معرض لـِ إكسسوارات والملابس الخاصة بمسلسل "قيامة أرطغرل"، وذلك بحضور صناع العمل، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في تركيا والعالم.





وكانت قناة TRT1 التركية عرضت أولى حلقات الجزء الخامس من قيامة أرطغرل يوم 7 نوفمبر الماضي مع الحلقة 122 التى انتظرها ملايين المشاهدين نظرًا لتصاعد الاحداث منذ ختام الجزء الرابع.





جدير بالذكر أن الموسم الخامس من قيامة أرطغرل يتضمن حياة عثمان الإبن الأصغر للغازي أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وكيف كانت نشأنته وكيف تم تدريبه لكي يقود القبائل لتكوين الدولة المسلمة ومحاربة الأعداء من المغول، فمن خلال هذا الجزء نتابع علاقة أرطغرل مع أولاده الثلاثة غوندوز وسفاجى وعثمان.





ومن المتوقع أن تشهد الحلقة المقبلة الكثير من الأحداث حول انقاذ غوندوز ابن أرطغرل من القتل عقب اتهامه بقتل السيد أومور، وأيضا الكثير من الحقائق التى سوف يكتشفها أرطغرل عن دراغوث الجاسوس الذي يندس بالكنيسة.