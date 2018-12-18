مسيرة أمنية مكبرة لطمأنة المواطنين بالعاشر من رمضان (صور)

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نفذت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، مسيرة أمن مُكبرة؛ لطمأنة المواطنين والبدء في سياسة أمنية جديدة، تستهدف المرور الدور بسيارات الشرطة على مُختلف الأحياء والمناطق الحيوية بالمدينة.



ترأس المسيرة اللواء إيهاب لمعي، حكمدار جنوب الشرقية، واللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، والعميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر، والمقدم محمود مرسي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر، والمقدم عبدالحميد أبو فول، مدير الحماية المدنية بالعاشر، والنقباء حسام الجزار وماجد طلبة وعمرو جمال.



واستهدفت المسيرة استعراض قوة الأمن بمدينة العاشر من رمضان، ومحاولة بث الطمأنينة في نفوس الأهالي، خاصةً بعد انتشار شائعات خلال الآونة الأخيرة عن وجود خلل ببعض المناطق.



شارك في المسيرة سيارات الحماية المدنية والمدرعات الشرطية وسيارات النجدة، وذلك وسط تواجد كبير لضباط وجنود أمن العاشر.