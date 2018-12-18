السويد: عودة 150 داعشياً من سوريا والعراق

كشف جهاز الاستخبارات السويدي، عودة نحو 150 من مقاتلي داعش من أصحاب الجنسية السويدية، إلى البلاد، قادمين من سوريا أين قاتلوا في صفوف التنظيم الإرهابي.











وحسب استطلاع أجراه التلفزيون السويدي، فإن الخبراء يعتقدون أن بعض العائدين يشكلون خطراً على المجتمع، وأن البلديات العائدين إليها، لا تدرك بشكل جيد، خطورتهم.











ويقول جهاز الأمن السويدي، حسب موقع شبكة "الكومبس" السويدية، إن حوالي 300 من أعضاء داعش، سافروا من السويد إلى سوريا والعراق، للقتال هناك، وأن نصفهم على الأقل عادوا إلى السويد.









وحسب الاستطلاع، فإن مدن يوتوبوري، وستوكهولم، وأوربرو، ومالمو، وبوروس، تُشكل أكبر خمس مدن ينتمي إليها العائدون.