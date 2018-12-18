اليمن: مقتل اليد اليمين لــ عبدالملك الحوثي

أفادت مصادر يمنية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل اليد اليمين لزعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي وشقيق عبدالملك المدعو عبدالخالق قتل بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي جنوب غرب محافظة صعدة ومعها عشرات آخرين.

وأضافت المصادر أن عملية دقيقة لمقاتلات التحالف العربي طالت موكب تابع لميلشيا الحوثي الانقلابية، كان يقل شقيق عبدالملك الحوثي (عبدالخالق).

ويعد عبدالخالق الحوثي هو اليد اليمين لعبدالملك، خصوصا بعد مقتل الصماد، وتعيين الأول المسئول العسكري العام للميلشيا قبل عدة أشهر.

وخسرت ميلشيا الحوثي الانقلابية خلال الأشهر الماضية أهم القيادة الميدانية والعسكرية في مواجهات أمام قوات الجيش الوطني، وبغارات لمقاتلات التحالف العربي.