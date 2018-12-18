البرلمان العراقي يُصادق على 3 وزارات من أصل 8 متبقية

صوت البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة وزراء من أصل 8 لسد الشواغر في الحكومة العراقية.







ورفع البرلمان الجلسة إلى بعد غد الخميس لاستكمال المصادقة على الحقائب الوزارية الشاغرة الخمس حسب ما أفادت به مصادر برلمانية.







وعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم للتصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي.







وحضر الجلسة، التي ترأسها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 261 نائباً وأمكن الاتفاق على المصادقة على 3 مرشحين من أصل 8 لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.







وذكرت المصادر أن الأسماء التي حظيت بالمصادقة هي قصي السهيل وزيراً للتعليم العالي، ونوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة.







وحسب المصادر، لم تحظ هناء عمو نائيل وصبا الطائي بموافقة النواب لتولي منصبي الهجرة والمهجرين، والتربية.