مدرب الأهلي يغادر لبلاده

غادر الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة به هناك قبل العودة إلى القاهرة لقيادة الفريق الأحمر.









وكان الأهلي قد قدم لاسارتي لوسائل الإعلام أمس بعدما تم التعاقد معه لتدريب الفريق الأول لمدة موسم ونصف خلفا للمقال باتريس كارتيرون.









ومن المنتظر أن يبدأ لاسارتي وجهازه المعاون مهمة تدريب الفريق الأحمر ٢٨ ديسمبر الجاري.









ويستعد الأهلي للسفر إلى أثيوبيا بعد غد الخميس استعدادا لمواجهة جيما ابا جيفار في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب بالإسكندرية انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية ناصر ماهر ومروان محسن.



