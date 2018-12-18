دي ميستورا: قطعنا خطوة إضافية لإنشاء اللجنة الدستورية السورية

قال المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إنه لا يزال هناك المزيد من العمل لضمان إيجاد لجنة دستورية سورية متوازنة.





وأضاف "دي ميستورا"، خلال تصريحاته، اليوم: " قطعنا خطوة إضافية نحو إنشاء اللجنة الدستورية السورية، وسأتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة حول ما توصلنا إليه".



