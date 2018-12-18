دي ميستورا: قطعنا خطوة إضافية لإنشاء اللجنة الدستورية السورية
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:43 م
أسماء العزب
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قال المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إنه لا يزال هناك المزيد من العمل لضمان إيجاد لجنة دستورية سورية متوازنة.
وأضاف "دي ميستورا"، خلال تصريحاته، اليوم: "قطعنا خطوة إضافية نحو إنشاء اللجنة الدستورية السورية، وسأتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة حول ما توصلنا إليه".
وكان دي مستورا قد تولى منذ عام 2016 رعاية 9 جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة، من دون إحراز أي تقدم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وكان دي مستورا قد أبلغ الشهر الماضي مجلس الأمن أنه قرر التخلي عن منصبه نهاية نوفمبر، وأنه سيعمل خلال المدة المتبقية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.
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