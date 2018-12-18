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"الصحفيين" تعلن عدم مسؤوليتها عن أي فعاليات غير صادرة بإعلان رسمي

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:46 م
الصحفيين تعلن عدم مسؤوليتها عن أي فعاليات غير صادرة بإعلان رسمي
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلنت نقابة الصحفيين، عن عدم مسؤوليتها عن أي دعوات أو فعاليات غير صادرة بإعلان رسمي مُعتمد من الأمين العام أو النقيب، وممهور بختم النقابة.


وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك بسبب ما لوحظ عن بعض أعضاء النقابة بعمل دعوات لشخصيات عامة ووزراء ودبلوماسيين؛ لتكريمهم على مسرح النقابة دون علمها.

وأضافت النقابة أن في ذلك استغلال لاسمها لتحقيق منافع شخصية، مؤكدة أنها  ستتخذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة تجاه كل من يخالف هذه الإجراءات، وأهابت النقابة بجميع الجهات والأعضاء، تحري الدقة، ومراجعة إدارة النقابة فيما يتعلق بتكريم أي شخص أو تنظيم أي احتفالات.

"الصحفيين" تعلن عدم مسؤوليتها عن أي فعاليات غير صادرة بإعلان رسمي
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