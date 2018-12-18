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اتفاق روسي تركي إيراني لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف العام المقبل

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:39 م
اتفاق روسي تركي إيراني لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف العام المقبل
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وكالات
 
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وافقت كل من روسيا وتركيا وإيران على بذل جهود لعقد أول لقاء للجنة الدستورية السورية في جنيف مطلع 2019.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع الدول الضامنة في جنيف: "الأطراف اتفقت على بذل جهود تهدف لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل".


وذكر البيان أن الدول الضامنة، أكدت قناعتها بأن عمل اللجنة الدستورية سيساهم في بداية العملية السياسية القابلة للحياة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى سيادة سوريا التي يجب احترامها من قبل جميع الأطراف.


واستضافت جنيف، اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر، اجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث سيعقد اليوم في جنيف لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.


وكانت العاصمة الكازاخية، أستانا، قد استضافت، في 28 نوفمبر الماضي، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا، واستمرت ليومين بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وبحضور وفدي المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

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