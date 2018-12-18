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متحف أم كلثوم يحتفل بذكرى ميلادها.. الخميس

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:19 م
متحف أم كلثوم يحتفل بذكرى ميلادها.. الخميس
أم كلثوم
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أحمد رمضان متولي
 
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يقيم متحف أم كلثوم -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بقصر المانسترلى (بمنيل الروضة)، فى السابعة مساء الخميس 20 ديسمبر، حفل "كلثوميات" لفرقة "اوتار" بقيادة المايسترو الدكتور عمرو عبد المنعم، بمناسبة ذكري ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم.

 

يتضمن برنامج الحفل عدد من أجمل ما غنت كوكب الشرق منها "انت عمرى، ودارت الأيام" أداء رحاب صالح، "انا فى انتظارك،حب اية" أداء مى عمرو، "يامسهرنى، غنيلى" أداء هبة همت،"حيرت قلبى معاك وإفرح يا قلبى" أداء سارة.

 

كما يقدم عزفاً منفرداً على آله الكمان لأغنية "اروح لمين"، وأغنية "ياصباح الخير" عزف الفنانة مروة عمرو.

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