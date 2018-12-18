إيملي بلنت تستكمل حملتها الترويجية لفيلمها الجديد "ماري بوبنز" بنيويورك

للمرة الثانية خلال أسبوع، شهدت مدينة نيويورك افتتاحا ضخما للعرض الخاص للنسخة الجديدة من فيلم "ماري بوبنز" بحضور نجمة الفيلم إيملي بلنت وعدد كبير من الجمهور والإعلاميين.





ويعد فيلم ماري بوبينز هو إعادة تجسيد للنسخة السينمائية لنفس الفيلم الذي أنتجته شركة ديزني عام 1964 من بطولة النجمة القديرة جولي آندروز.





ويشارك النجمة إيملي بلنت في بطولة الفيلم في نسخته الجديدة كل من النجم كولين فيرث والنجمة ميرل ستريب في أدوار لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.