ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيملي بلنت تستكمل حملتها الترويجية لفيلمها الجديد "ماري بوبنز" بنيويورك

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:12 م
إيملي بلنت تستكمل حملتها الترويجية لفيلمها الجديد ماري بوبنز بنيويورك
إيملي بلنت
طباعة
Advertisements
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements
للمرة الثانية خلال أسبوع، شهدت مدينة نيويورك افتتاحا ضخما للعرض الخاص للنسخة الجديدة من فيلم "ماري بوبنز" بحضور نجمة الفيلم إيملي بلنت وعدد كبير من الجمهور والإعلاميين.

ويعد فيلم ماري بوبينز هو إعادة تجسيد للنسخة السينمائية لنفس الفيلم الذي أنتجته شركة ديزني عام 1964 من بطولة النجمة القديرة جولي آندروز.

ويشارك النجمة إيملي بلنت في بطولة الفيلم في نسخته الجديدة كل من النجم كولين فيرث والنجمة ميرل ستريب في أدوار لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
1
x
15:30
1
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي