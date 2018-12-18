صفات يجب على المرأة التحلي بها لتجنب الخلافات الزوجية

تعرفي على الصفات التي يبحث عنها الرجل في شريكة حياته وتحلي بها لكي تجعلين علاقتك بزوجك ناجحة وخالية من الاضطرابات والمشاكل والخلافات المستمرة





1 ـ علاقة حميمة

نعم يسعى الرجل إلى إقامة علاقة حميمة ناجحة مع زوجته. ولكن ثمّة أمور بسيطة أخرى تُعبّر له عن مدى حبّك له، كالغمرة أو شبك الأيادي.





2 ـ ردّة فعل صريحة

لا تحاولي أن تمثلي أو تدّعي ما هو غير صحيح، إذ إنّنا نعلم أنّ معظم الرجال لا يُطيقون العيش مع امرأة متصنّعة أو متعدّدة الأوجه في حياتها وآرائها.





3 ـ الإطراءات

يسعى الرجل دائماً إلى سماع بعض الإطراءات التي يحبّها على غرار النساء. فعندما يكون يرتدي ملابس جميلة، لا تتردّدي في التعبير عن إعجابك.





4 ـ الضحك

اجعليه يضحك! ينجذب الرجال بشكل كبير إلى النساء اللواتي يتمتّعن بـ حسّ الفكاهة.





5 ـ تقبّل الآخر

يُريد الرجل أن تقبله شريكة حياته كما هو، فلا تفكّري فيه وكأنّه شخص يمكن "إعادة تأهيله". بالطبع، لكلّ واحد منا بعض الشوائب، ولكن حاولي أن تتخطّيها. يُريد الرجل أن تتقبّله امرأته، وأن تحبّه لما هو عليه، ولما يصبو إليه.





6 ـ الصراحة

لا أساس متيناً لأيّ علاقة في غياب الصّراحة، وتبدأ الصراحة منذ أوّل لقاء بينكما. بالتالي، إن كنت مهتمّة به فعلاً فلا تدّعي العكس.





7 ـ فسحة حرية

إنّ الرجال بحاجة إلى وقتهم الخاصّ لكي يمضوه مع أصدقائهم أو حتى بمفردهم. وعلى النساء اللواتي هنّ بحاجة إلى أن يمضي معهنّ الرجل كلّ دقيقة من وقته أن يجدن صديقات بديلات للحفاظ على فسحة حريّة لأزواجهنّ.





8 ـ التواصل

عبّري عن نفسك! على الرّغم من أنّ عريسك قد لا يُوافقك الرأي على جميع الصعد، إلا أنّه يفتخر بك إن كنت جريئة بما فيه الكفاية لكي تعبّري عمّا يُخالجك. ينجذب الرجال الأقوياء إلى النساء القويّات.





9 ـ الإيمان

يحبّ الرجل أن تؤمن عروسه بأحلامه، وأن تسعى معه يداً بيد لـ تحقيق هذه الأحلام.





10 ـ الثقة