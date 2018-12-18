"اللاوندي": زيارة "السيسي" للنمسا تعكس أهمية مصر لدى أوروبا كقائد لأفريقيا (فيديو)

أكد الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنمسا هامة للغاية، خاصة مع نتائجها الإيجابية بتوقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين في مجالات مختلفة بالإضافة إلى مشاركة مصر في القمة الأوروبية الأفريقية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن مصر والنمسا يعملان على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين مع وجود تنسيق كبير بين المستشار النمساوي والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر تقود القارة الافريقية بما يكشف اهمية مشاركتها في القمة لتعميق التعاون بين دول القارتين.

ولفت خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن الرئيس السيسي حريص على العلاقات الندية بين أفريقيا وأوروبا، لكون القارة السمراء تحظى بنظرة من الدول الأخرى بكونها منبع للثروات وفرصة كبيرة للاستثمار القوي بداخلها وضرورة تواجد تبادل تجاري قوي معها.

وكان قال السفير عمر عامر، سفير مصر في فيينا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النمسا ناجحة للغاية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات تشهد تعاون لأول مرة بين مصر والنمسا، مثل الابتكار والتكنولوجيا حيث لم يسبق وجود تعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أمس الإثنين، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم حول تشجيع ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن اقتصاد النمسا مشهور بأنه قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف سفير مصر في فيينا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء خطوط إنتاج للتغذية المدرسية، منوهًا بأن زيارة السيسي ستحدث حراك وتنشيط للعلاقات بين البلدين، مضيفا أن الإعلام في النمسا ركز على زيارة الرئيس.