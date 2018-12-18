المؤشر السعودي يهبط 0.27% بمستهل جلسة اليوم





شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداءً سلبياً في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، ليعاود خسائره مرة أخرى، في ظل تراجع قطاعاته الكبرى بشكل جماعي، وظل السوق الموازي "نمو" دون تغيير.





وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.27% بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، بخسائر بلغت 21.55 نقطة، هبط بها إلى مستوى 7,946.71 نقطة.





وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات 21.4 مليون سهم، بلغت قيمتها 495.88 مليون ريال من خلال 22.4 ألف صفقة.





وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة قطاع الأدوية الذي هبط بنحو 1%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.58% وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والبنوك 0.5% و0.25% على التوالي





واقتصرت المكاسب على 6 قطاعات، تصدرها قطاع المرافق العامة، بارتفاع نسبته 1.43%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة ارتفاع بلغت 0.56%.





وتصدر سهم "عناية" خسائر السوق الرسمي، بتراجع نسبته 2.58%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "ساكو" الذي صعد بنسبة 6.57%.





وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد جاء مستقراً دون تغيير عند مستوى 2,545.91 نقطة، في ظل استقرار جميع أسهمه.





وأنهى المؤشر العام للسوق جلسة أمس الاثنين، مرتفعا 0.76%، مسجلا أعلى مكاسب له في شهرين ونصف؛ مدعوما بأداء القطاعات القيادية، وأغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.





وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات أمس باللون الأخضر، ليعاود الارتفاع بأعلى مكاسب في شهرين ونصف؛ مدعوما بأداء القطاعات القيادية، وبالمثل أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.





وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي على ارتفاع نسبته 0.76%، رابحا 60.19 نقطة رفعته لمستوى 7968.26 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ جلسة 4 أكتوبر 2018 والتي ارتفع خلالها لمستوى 7997.61 نقطة.





وارتفعت التداولات بالسوق الرسمي بتعاملات اليوم؛ مع زيادة السيولة إلى 3.24 مليار ريال مقارنة بـ 2.51 مليار ريال في الجلسة الماضية؛ نتيجة ارتفاع كميات الأسهم المتداول عليها لـ 136.39 مليون سهم مقابل 135.27 مليون سهم بتعاملات أولى جلسات الأسبوع.





وأنهى 13 قطاعات التعاملات على ارتفاع بجلسة اليوم، وجاء في مقدمتها الأدوية بنسبة 2.2%، يليه المرافق والمنافع العامة بنحو 1.6%.





ودعم المؤشر مكاسب قطاعات السوق القيادية بشكل جماعي، والتي حل على رأسها الاتصالات بنسبة 1.5%، يليه المواد الأساسية بنحو 1%، والبنوك بـ 0.9%.





وفي المقابل، تراجعت 7 قطاعات بمقدمة العقارات بخسائر نسبتها 0.85%، يليه تجزئة الأغذية بـ 0.55%.





وتصدر سهم "عناية" مكاسب الأسهم بنسبة 9.96%، فيما أنهى "أمانة للتأمين" التعاملات على رأس الأسهم المتراجعة بنحو 4.9%.





واستحوذ "سابك" على السيولة بقيمة 454.06 مليون ريال، وسيطر "دار الأركان" على الكميات بـ 16.41 مليون سهم.