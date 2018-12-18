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السلطان قابوس يتلقى رسالة خطية من الملك سلمان

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:50 م
السلطان قابوس يتلقى رسالة خطية من الملك سلمان
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 
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تلقى سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد ، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوته لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن المزمع إقامته في مدينة الرياض.

 

 تسلم الرسالة نيابة عن السلطان قابوس، السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة عيد بن محمد الثقفي، وذلك وفقا لوكالة سلطنة عمان الرسمية.

 

وبعث السلطان قابوس بن سعيد رسالة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت تلقى رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية: "بعث السلطان قابوس بن سعيد، برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر".

 

وتضمنت رسالة السلطان قابوس لأمير قطر: "أطيب التهاني وصادق تمنياته الأخوية لأمير قطر بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد، داعيا أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب القطري الشقيق وقد تحقق له المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار".

 

وتحتفل دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بذكرى اليوم الوطني الموافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تحت شعار "فيا طالما قد زيّنتها أفعالنا"، و"قطر ستبقى حرة".

 

ويأتي احتفال قطر بيومها الوطني، في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

 

المزيد عن: سلطنة عمان رسالة الملك سلمان السلطان قابوس السعودية
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