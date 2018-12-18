مدرب الأهلي: ناصر ماهر يحتاج إلى الوقت ليصبح عبد الله السعيد

أكد عادل مصطفى المدرب المساعد بالأهلي أن ناديه يبني جيلًا قويًا يعتمد على اللاعبين الشباب مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد وأحمد حمدي.





وأوضح عادل مصصطفى في تصريحات إذاعية أن مركز رقم 10 الذي يلعب له ناصر ماهر، يحتاج لبعض الوقت ليكن مثل محمد أبوتريكة وعبدالله السعيد، الذين وصلوا لذروة نجوميتهم في سن الـ28 أو الـ29 عامًا.





وأضاف عادل مصطفى: "مركز رقم 10 يحتاج إلى وقت ليحصل على الخبرات اللازمة لأنه المكان الأكثر مراقبة في الملعب بعد المهاجم وذلك لأهميته الشديدة".





وأشار عادل مصطفى إلى أن مارتن لاسارتي يملك كاريزما مثل البرتغال مانويل جوزيه في قوة الشخصية.





وخطف ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي أنظار مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق بعد تألقه أمام النجوم ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.





وأبدى مارتن لاسارتي إعجابه بقدرات ناصر ماهر بعد أن شاهده خلال مباراة الأهلي والنجوم التي انتهت بالفوز بهدفين نظيفين.





مارتن لاسارتي يتحدث عن صفقات وإصابات الأهلي





وأعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني أنه سيقوم بتغييرات هامة للغاية وستكون جيدة وذلك في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام أمس قبل أن يشاهد مباراة الأهلي والنجوم.





وأضاف لاسارتي: "أمامنا المادة لكي ندرس المنافسين جيدا، وهناك أشخاص في الفريق ستقوم بمد الجهاز الفني بالمعلومات، وبالفعل قمنا بهذا الأمر منذ الأمس".





وأكد لاسارتي أنه اختار النادي الأهلي لأنه ناد عظيم ومن أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ عظيم.





وواصل مارتن لاسارتي: "يعجبني أن يكون الأهلي له أهداف عظيمة وأنا متعود أن اختار النادي الذي له أهداف عظيمة.. أعيش الكرة بشغف وأنا في مصر لكي أفوز، وهناك وسائل نتبعها في العمل لكي نحقق ذلك في مقدمتها نوعية اللاعيب وأن يؤدي كل فرد عمله".





وتابع لاسارتي: "لاعب صغير السن أو الكبير أو النجم لا بد عليه أن يقوم بواجبه فكلنا فريق واحد لكي نصل للهدف الخاص بنا .. روح الفريق أمر مهم للغاية، عندما نفوز ونحقق الهدف لفريق كبير وله شعبية كبيرة ندخل السعادة على الجماهير فالفوز يجعل الجماهير سعيدة ولدينا إرادة كبيرة في البداية وهدفنا أن نحقق مكاسب كبيرة مع الفريق".





وأشار إلى أنه شاهد الأهلي في 6 مباريات كان الفريق فيها جيدًا وأخرى كان يحتاج لتحسين الأداء.





وواصل لاسارتي: "هذه رؤية لاعب كرة وكنت أرى أنه يحتاج لتحسين الأداء.. سيكون لي دور في اختيار اللاعبين الجدد للأهلي مع سيد عبد الحفيظ وإدارة النادي".





وحول إمكانية رحيل بعض اللاعبين قال مدرب الأهلي الجديد :"الكرة مثل الحياة، وأهم شئ هو اتخاذ القرار المناسب للفريق، وسأحاول خلال الوقت الضيق اتخاذ أفضل قرار للفريق".





وعن كثرة عدد إصابات الأهلي قال: "الإدارة تحدثت معي حول المصابين وهذا أمر يقلقني وسأرى كيف أختار الخطط المناسبة لتفادي مثل هذه المشكلة وعدم الوقوع فيها في المستقبل من خلال الإعداد المميز".







