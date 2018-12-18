ضبط 123 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط (عدد 123 قضية) أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط 8 من مالكي المخابز البلدية بدوائر مراكز شرطة ( دمنهور – الدلنجات – كوم حمادة، بناطق محافظة البحيرة ) لاستيلائهم على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المُدعم قدرها ( 54،250 طن ) بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط أمين عهدة مجمع تابع لإحدى المجمعات الإستهلاكية كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر (بمحافظة القاهرة)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية قدرها ( 20،500 ألف عبوة " قرفة – جنزبيل ") معبأة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن (غير مرخص) كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة قدرها ( 15،000 ألف لتر " سولار" ) تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.