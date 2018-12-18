نشرة مرور "الفجر": كثافات بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بمحافظتي القاهرة والجيزة، كثافات مرورية بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظتين، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، لسحب الكثافات، وتيسير الحركة المرورية.

وكما شهد طريق الاتوستراد القادم نحو المعادي كثافات مرورية عالية، وامتدت الكثافات نحو كورنيش المعادي اتجاه وسط البلد والقصر العيني، كما شهد كوبري 4.5 المؤدي إلى مدينة نصر كثافات مرورية، وكذلك محيط قسم ثان بمدينة نصر وامتدت الكثافات حتي شارع مكرم وعباس وطريق المنصة.

فيما شهد محور جوزيف تيتو كثافات مرورية متحركة في اتجاه النزهة ومصر الجديدة، وكذلك اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز من منزل كوبري أكتوبر، وشهد نفق الازهر تكدسات مرورية امتدت اتجاه صلاح سالم ونفق العروبة.

أما منطقة نفق السلام اتجاه المرج أعلى الطريق الدائري فقد شهدت تكدسات مرورية عالية، وظهرت كثافات مرورية بميدان رمسيس وادت بطبيعتها الي تباطؤ حركة السيارات في اتجاهات العباسية والإسعاف وشارع الصحافة، وأيضا كوبري الحرفيين بالسلام، الذي شهد تباطؤ مروري، وذلك بسبب زيادة الاحمال.

وفي محافظة الجيزة، شهد شارع الهرم زحام مروري من منطقة ميدان الرماية وحتى نفق الجيزة وامتد حتى مطلع كوبري الجيزة المعدني، ومحيط جامعة القاهرة وكوبري صفط اللبن، وكذلك شارع فيصل شهد بعض الكثافات من منطقة الطوابق وحتي اول كوبري فيصل، وشهد كوبري 15 مايو زحام مروري في الاتجاهين نتيجة زيادة الأحمال، وكذلك محور 26 يوليو شهد زحام مروري خاصة في الاتجاه من مدينة أكتوبر نحو ميدان لبنان، وكانت الكثافات كبيرة في شارع جامعة الدول العربية ومنطقة المهندسين بسبب أعمال المترو.

وتباطأت حركة السيارات وميدان العروبة بسبب أعمال المترو والكيت كات بسبب زيادة الأحمال.





وكثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها لسحب الكثافات وتيسير الحركة المرورية.