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اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 11:00 ص
اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس
اكتشاف جسم وردي
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وكالات
 
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أعلن فريق من علماء الفلك، الاثنين، اكتشافهم لأبعد جسم معروف في النظام الشمسي، وذلك باستخدامهم تلسكوب فوق قمة "مونا كيا" في ولاية هاواي.

 

الجسم، الذي أطلق عليه اسم "2018 VG18" والملقب بـ Farout أو البعيد، يدور بمدار 120 وحدة فلكية من الشمس. (الوحدة الفلكية الواحدة هي متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس، وهي حوالي 93 مليون ميل).

 

والجسم الذي لا يزال غامضا إلى حد كبير، هو أيضا أبعد بأكثر من 22 مليار ميل مقارنة بثاني أبعد الأجسام المعروفة، وهو كوكب قزم آخر بحجم بلوتو يدعى إريس.

المزيد عن: ولاية هاواي تلسكوب الشمس اكتشاف جسم وردي
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