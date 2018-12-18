محمد صلاح وفنانة شهيرة الأكثر بحثا لدى المصريين على جوجل في 2018

أصدرت شركة جوجل العالمية تقريرها السنوي حول العمليات الأكثر بحثًا على محركّها لعام ٢٠١٨، عن فئات مختلفة من نجوم ورياضيين وأحداث وأغنيات وبرامج تليفزيونية في مصر.





وتصدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول والفنانة هيفاء وهبي قائمة الشخصيات العامة التي حرص المصريون على البحث عنها في عام 2018 ومن خلفهم رئيسة كرواتيا الحسناءكوليندا جرابار كيتاروفيتش التي لفتت أنظار العالم بوجودها في صفوف المشجعين في مونديال 2018.





ويقدم محمد صلاح موسمَا مميزًا مع ليفربول الإنجليزي جعله في مقدمة اهتمامات المجلات العالمية لتصوير الإعلانات.





وظهر النجم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في مقطع فيديو بملابس جديدة في إعلان خاص بمجلة جي كيو.





أسعار ملابس محمد صلاح





– البالطو الطويل البني: 18.105 دولار (قرابة 325 ألف جنيه مصري)





جاكيت جلد بني اللون: 6890 دولار (قرابة 124 ألف جنيه مصري)





جاكيت جلد أسود اللون: 5295 دولار (قرابة 95 ألف جنيه مصري)





الحذاء: 985 دولار (قرابة 17700 جنيه مصري)





المعطف: 4370 دولار (قرابة 78 ألف جنيه مصري)





البنطلون: 1330 دولار (قرابة 24 ألف جنيه مصري)





السويتشيرت: 435 دولار (قرابة 7830 جنيه مصري)





الشورت: 350 دولار (قرابة 6300 جنيه مصري)





الساعة (كارتييه): 6890 دولار (قرابة 124 ألف جنيه مصري)





وأجرى محمد صلاح جلسة تصوير مع مجلة GQ الأمريكية المختصة فى الموضة وأزياء الرجال ، عرض من خلالها الفرعون الملابس الخاصة بأشهر الماركات العالمية.





وقامت المجلة بوضع صورة النجم المصري محمد صلاح على غلافها، وكتبت في عنوانها "صلاح بطل شعبي.. صلاح الصاعد غير قابل للإيقاف".





ونشرت المجلة العديد من الصور لمحمد صلاح خلال تقديمه الملابس الخاصة للماركات العالمية.





ونجح محمد صلاح في الأسبوع الماضي في قيادة ليفربول للتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على نابولي بهدف نظيف في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليضرب الفريق الإنجليزي اليوم موعداً نارياً مع فريق بايرن ميونيخ بعدما أسفرت القرعة مساء اليوم التي عقدت في مدينة نيون السويسري عن مواجهة الفريقين.





محمد صلاح في مهمة صعبة مع ليفربول أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال





وأجريت في مدينة نيون السويسرية مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2018/2019، بمشاركة ستة عشر فريقاً هم أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثمانية المتأهلين من دور المجموعات، والتي تقام مبارياته خلال شهري فبراير ومارس القادمين.





وأسفرت القرعة عن وقع فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره ريال مدريد في مواجهة ثأرية لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب.





طريقة سحب القرعة





طريقة سحب القرعة يتم عن طريق تقسيم الفرق المتأهلة لدور الستة عشر إلى قسمين، القسم الأول يضم الثمان فرق المتصدرة لمجموعاتها، والقسم الثاني يضم الفرق أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة، والغرض من هذا التقسيم هو اعطاء أبطال المجموعات أفضلية لعب مباراة العودة على أراضيها ووسط جماهيرها.





يشترط نظام القرعة للدور ثمن النهائي عدم حدوث مواجهات لفرق من نفس البلد أو من نفس المجموعة التي تواجدا فيها خلال دور المجموعات، مما يزيد من المتعة والقوة والإثارة الناتجة من تنوع المواجهات خلال البطولة الأوروبية القوية.





مواعيد مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا





تقام مواجهات الذهاب لدور الستة عشر أيام 12،13،19،20 من شهر فبراير القادم، بينما تقام مباريات العودة أيام 5،6،12،13 من شهر مارس المقبل، ليتأهل الفريق الفائز بنتيجة المواجهتين إلى دور الثمانية والذي تجرى قرعته في 15 مارس المقبل.





الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا





بوروسيا دورتموند الألماني - أتلتيكو مدريد الإسباني - برشلونة الإسباني - توتنهام هوتسبر الإنجليزي - باريس سان جيرمان الفرنسي - ليفربول الإنجليزي - بورتو البرتغالي - شالكة الألماني - بايرن ميونخ الألماني - أياكس الهولندي - مانشستر سيتي الإنجليزي - ليون الفرنسي - ريال مدريد الإسباني - روما الإيطالي - يوفنتوس الإيطالي - مانشستر يونايتد الإنجليزية.











