عاجل - السعودية| أمير الجوف يدشن الرصد الآلي للإشارات المرورية بسكاكا والقريات

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دشَّن الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة الجوف، اليوم، العمل بنظام الرصد الآلي عند الإشارات الضوئية المرورية بمدينة سكاكا ومحافظة القريات، وكذلك مشروع المركبات المرورية الذكية.



وشاهد الأمير العرض المرئي عن نظام الرصد الآلي الجديد، وأهم أهدافه والمخالفات التي سيتم رصدها، بالإضافة إلى الجهود التوعوية التي سبقت ذلك.



جاء ذلك خلال زيارة الأمير لإدارة مرور منطقة الجوف ظهر اليوم، حيث كان في استقباله، مدير عام الإدارة العامة للمرور ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط، ومدير مرور المنطقة، وعدد من المسؤولين.



وتجول أمير الجوف خلال الزيارة في إدارات وأقسام المرور، مستمعًا من مدير مرور المنطقة العميد محمد بن نايف العتيبي، لشرح عن الخدمات المقدمة للمراجعين وكيفية إجراءات إصدار رخص القيادة والسير.



وأعرب عن شكره لرجال المرور، متمنيًا أن يسهم هذا النظام في خفض نسبة الحوادث، داعيًا إلى مضاعفة الجهود والتعاون فيما بين المرور والجهات التعليمية والخدمية والتوعوية بما يحقق التوعية بمخاطر الطرق والحد من الحوادث.



بعد ذلك شهد أمير منطقة الجوف توقيع عدد من الاتفاقيات والمبادرات، التي تمت بين مرور منطقة الجوف، وكل من (الكلية التقنية، والتعليم، وفريق الجود التطوعي النسائي)؛ والتي تهدف لتعزيز الشراكة المجتمعية بين المرور وأفراد المجتمع وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية والهادفة.

