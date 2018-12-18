استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى روسيا بعد توقفها 27 عاما

استأنفت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى موسكو والتى توقفت لمدة 27 عاما منذ انهيار الاتحاد السوفييتى السابق، والتى شهدت فتورا فى العلاقات بين البلدين.

وقال المدير التنفيذى للخطوط الجوية الإثيوبية "تيولد جبريماريام"- خلال حفل أقيم فى مطار أديس أبابا الدولى للرحلة الافتتاحية حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الروسية موسكو تعد إضافة حيوية لخدمات الشركة الأوروبية، حيث ستربط الخطوط الجوية الإثيوبية موسكو بأديس أبابا من خلال ثلاث رحلات فى الأسبوع.

وأضاف "جبريماريام" أن الربط الجوي هو المحرك الأساسى للنمو الاجتماعي-الاقتصادى، فهو يربط بين الركاب والسلع ويسهل التجارة والاستثمار.

من جهته..قال السفير الروسى لدى إثيوبيا "فسيفولود تكاشينكو"- على هامش الاحتفال- أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإثيوبيا أقيمت قبل عشرة أعوام.

يذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف زار إثيوبيا فى مارس الماضى حيث تم التوقيع على اتفاقيات تعاون فى مختلف القطاعات بما فيها الطاقة النووية.