ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى روسيا بعد توقفها 27 عاما

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:35 ص
استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى روسيا بعد توقفها 27 عاما
الخطوط الجوية الإثيوبية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

استأنفت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى موسكو والتى توقفت لمدة 27 عاما منذ انهيار الاتحاد السوفييتى السابق، والتى شهدت فتورا فى العلاقات بين البلدين.

 

 وقال المدير التنفيذى للخطوط الجوية الإثيوبية "تيولد جبريماريام"- خلال حفل أقيم فى مطار أديس أبابا الدولى للرحلة الافتتاحية حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الروسية موسكو تعد إضافة حيوية لخدمات الشركة الأوروبية، حيث ستربط الخطوط الجوية الإثيوبية موسكو بأديس أبابا من خلال ثلاث رحلات فى الأسبوع.

 

وأضاف "جبريماريام" أن الربط الجوي هو المحرك الأساسى للنمو الاجتماعي-الاقتصادى، فهو يربط بين الركاب والسلع ويسهل التجارة والاستثمار.

 

من جهته..قال السفير الروسى لدى إثيوبيا "فسيفولود تكاشينكو"- على هامش الاحتفال- أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإثيوبيا أقيمت قبل عشرة أعوام.

 

يذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف زار إثيوبيا فى مارس الماضى حيث تم التوقيع على اتفاقيات تعاون فى مختلف القطاعات بما فيها الطاقة النووية.

 

المزيد عن: رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية توقفها 27 عاما الخطوط الجوية الإثيوبية اثيوبيا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
-
x
15:30
-
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي