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تحرير 7345 مخالفة متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:32 ص
تحرير 7345 مخالفة متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة
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كريم المنجي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية بمحاور وميادين المحافظة، لضبط كافة المخالفات المرورية، لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

 

ونجحت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 7345 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و1998 مخالفة نموذج 125.

 

وكما تم تحرير 85 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 82 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 39 دراجة بخارية وسيارة.

المزيد عن: مخالفات ضبط مخالف حوادث الفجر الجيزة الادارة العامة لمرور 24 ساعه
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