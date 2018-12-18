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8 قتلى وعشرات الجرحى حصيلة ضحايا حريق بمستشفى بالهند

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:31 ص
8 قتلى وعشرات الجرحى حصيلة ضحايا حريق بمستشفى بالهند
حريق - أرشيفية
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وكالات
 
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ارتفعت حصيلة ضحايا اندلاع حريق فى أحد المستشفيات فى مدينة مومباى الهندية إلى 8 قتلى وأكثر من 176 مصابا.

 

 وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية اليوم الثلاثاء، أنه تم إنقاذ أكثر من 147 شخصا عقب اندلاع الحريق فى مستشفى "شركة التأمين الحكومية" (إى إس أى سى) الواقعة فى منطقة "أنديرى" بمدينة "مومباى"، مشيرة إلى أن المصابين ومن بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء يتلقون العلاج فى مستشفيات مختلفة بالمدينة.

 

من جانبه، قال فيشواناث ماهاديشوار عمدة مدينة "مومباى" أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

 

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