عاجل - السعودية| الأرصاد: أمطار رعدية على مكة حتى صباح الثلاثاء

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على مكة المكرمة والطائف، والأجزاء الساحلية (جدة- الليث) من الثامنة مساء الاثنين، وحتى السادسة من صباح يوم الغد الثلاثاء.



من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.



ونوهت الإدارة بضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.



