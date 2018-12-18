الأردن يتسلم رجل أعمال متهما بالفساد من تركيا
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:27 ص
وكالات
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تسلم الأردن من
السلطات التركية مساء الإثنين رجل أعمال أردنيا متهما بـ"قضية فساد"، بحسب
ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات.
وقالت غنيمات فى بيان إن "الحكومة والاجهزة
الأمنية تمكنت الليلة (الإثنين) من استلام المتهم الفار من وجه العدالة عونى مطيع،
وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية".
من جهته، كتب رئيس
الوزراء عمر الرزاز فى تغريدة على تويتر "مطيع في قبضتنا وللحديث بقية".
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