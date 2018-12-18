عاجل - السعودية| مفتي هونج كونج: موقف الكونجرس من المملكة مرفوض

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رفض مفتي هونج كونج الشيخ محمد أرشد، الموقف الذي صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكدًا تأييده لتصريح المملكة الرافض لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.



وقال أرشد: "المملكة اتخذت ما يلزم حيال القضايا المثارة، ولا داعي للمزايدة، وأن ثقل المملكة ومكانتها وجهود حكومتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ومواقفها تجاه الإسلام والمسلمين جهود لا تنكر بل هي محل التقدير والاحترام".



وثمن المفتي الجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة في رعاية مصالح المسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم وخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن أي مساس بسيادة وأمن المملكة هو مساس بالمسلمين في العالم.



وسأل الله- تعالى- أن يحفظ المملكة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمرها لكل ما فيه مصلحة وخير وعز الإسلام وأهله، وأن يصرف عن المملكة وأهلها الشر، وأن يديم عليها التمسك بالكتاب العزيز والسنة الغراء.



