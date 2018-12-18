عاجل.. الأهلي يحدد موعد جاهزية صلاح محسن
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:21 ص
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر، بدأ في تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه للتعافي من الإصابة.
ويعاني محسن من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة فريقه التي خسرها أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الدوري الممتاز.
وأضاف محمود في تصريحات خاصة :"صلاح بدأ يتعافى تدريجيا من الإصابة، ويؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد".
وتابع "اللاعب سيعود للانتظام في التدريبات الجماعية، في غضون أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، وسيصبح وقتها جاهزا للمشاركة مع الفريق".
الأهلي يحدد موقف
أحمد فتحي من مباراة جيما الإثيوبي
كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر من مباراة جيما الإثيوبي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أيطال إفريقيا.
وقال محمود في تصريحات خاصة إلى "الفجر الرياضي: "من الصعب لحاق فتحي بمباراة الأحد المقبل ونفضل إراحته في هذا اللقاء".
وأضاف طبيب الأهلي: "من الطبيعي أن تستغرق إصابة فتحي هذا الوقت بالنظر إلى المجهود الكبير الذي يبذله على أرض الملعب، ونحن نفضل عدم الاستعجال في الدفع به.. ربما يصبح أحمد فتحي جاهزًا للمباراة التي سنخوضها عقب مواجهة جيما الإثيوبي، ونأمل في ذلك".
ويستعد الأهلي للسفر إلى إثيوبيا بعد غد الخميس لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بفوز الفريق الأحمر بثنائية ناصر ماهر ومروان محسن.
وكان أحمد فتحي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث غاب اللاعب عن فريقه طوال الفترة الماضية.
وحقق الأهلي الفوز أمس على النجوم بهدفين نظيفين أحرزهما مراون محسن ومؤمن زكريا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري.
Advertisements