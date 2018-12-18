عاجل.. الأهلي يحدد موعد جاهزية صلاح محسن

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر، بدأ في تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه للتعافي من الإصابة.





ويعاني محسن من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة فريقه التي خسرها أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الدوري الممتاز.





وأضاف محمود في تصريحات خاصة :"صلاح بدأ يتعافى تدريجيا من الإصابة، ويؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد".





وتابع "اللاعب سيعود للانتظام في التدريبات الجماعية، في غضون أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، وسيصبح وقتها جاهزا للمشاركة مع الفريق".





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