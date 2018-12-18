ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

احتجاج رسمي باكستاني ضد إيران.. لهذا السبب

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:45 ص
احتجاج رسمي باكستاني ضد إيران.. لهذا السبب
باكستان وإيران
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

ذكرت وسائل إعلام، خليجية، إن باكستان تقدمت باحتجاج رسمي لإيران بشأن مقتل 6 من قوات الأمن كان مسلحون قد نصبوا لهم كمينا أثناء قيامهم بدوريات على الحدود.

 

ووفق متابعة "اليمن العربي"، قالت وزارة الخارجية إنها استدعت السفير الإيراني للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد الجماعة المسلحة المسؤولة عن الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يحدد أي من البلدين المسؤولين عنه.

 

 وكان 30 مسلحا قد هاجموا رتلا عسكريا من قوات حرس الحدود، الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين، بينما قتل أربعة مهاجمين في تبادل لإطلاق النار.

 

يذكر أن عددا من الجماعات المسلحة وكذلك مهربي المخدرات يعملون في المنطقة الحدودية.

المزيد عن: ضد ايران ايران احتجاج باكستاني
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
-
x
15:30
-
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي