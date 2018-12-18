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"مستقبل وطن" بقنا ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمناقشة مشكلات مزارعي قصب السكر

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:26 ص
مستقبل وطن بقنا ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمناقشة مشكلات مزارعي قصب السكر
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بسام عبدالحميد
 
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نظمت أمانة الفلاحين بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا اليوم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية أبو دياب شرق بمركز دشنا شمال المحافظة لمناقشة مشكلات مزارعي قصب السكر بحضور " العمدة مبارك " أمين الفلاحين وممثلي وزارتي الزراعة والري وأمين الحزب وأعضاء هيئة المكتب بمركز دشنا.

وقال أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن بقنا، العمدة مبارك، إن الحزب وقياداته تولي اهتماما كبيرا بمحصول قصب السكر باعتباره واحد من أهم المحاصيل الزراعية وعصب الصناعة في قنا حيث يوجد بالمحافظة ٤ مصانع لإنتاج السكر منوها عن أنه تم الاستماع لكافة المشكلات التي يعاني منها مزارعي قصب السكر بداية من مراحل التجهيز والرعاية للمحصول وحتي الحصاد ومراحل النقل للمصانع وسيتم إعداد تقريرا كاملا لعرضه على قيادات الحزب.
"مستقبل وطن" بقنا ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمناقشة مشكلات مزارعي قصب السكر
"مستقبل وطن" بقنا ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمناقشة مشكلات مزارعي قصب السكر
"مستقبل وطن" بقنا ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمناقشة مشكلات مزارعي قصب السكر
"مستقبل وطن" بقنا ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمناقشة مشكلات مزارعي قصب السكر
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